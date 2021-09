Zij leidt de vrouwenprotesten tegen de Taliban in Afghanistan

Ze is een van de drijvende krachten achter de vrouwenprotesten in de Afghaanse hoofdstad Kabul: Zahra Jafari. De 32-jarige ingenieur organiseert al weken demonstraties voor vrouwenrechten. Want sinds de Taliban de macht grepen in Afghanistan vorige maand, is er voor vrouwen veel veranderd. Veel vrijheden die ze de afgelopen jaren hebben verworven, zijn nu in gevaar.

"Toen de Taliban opkwamen, hebben de Afghaanse vrouwen een netwerk en een ondergrondse protestbeweging opgezet", vertelt Jafari. De eerste weken werden de protesten gedoogd door de Taliban, maar afgelopen weekend maakten ze hardhandig een einde aan de demonstraties. "Er ontstond een woordenwisseling met de Taliban, en een van ons werd toen tegen haar hoofd geslagen. In reactie daarop riepen wij leuzen. Toen gingen ze met traangas gooien. Daarna zijn we op de vlucht geslagen."

Gevaarlijk

Dit weekend bleef het bij traangas, maar Jafari beseft goed dat de risico's groot zijn. "Bij het plannen van de demonstraties bespreken we vooraf wat er eventueel met ons kan gebeuren", zegt ze. "Het kan ieder moment zo zijn dat ze in plaats van met traangas, met granaten gaan gooien of dat we doodgeschoten worden. Of dat we straks vervolgd worden. Maar dat risico wil ik nemen."

Ook mensenrechtenadvocaat Fereshta Abbasi vreest voor de toekomst van vrouwen in Afghanistan. Zij is zelf Afghaanse en doet, onder meer voor Human Rights Watch, onderzoek naar vrouwenrechten in het land. "De vrouwen die meedoen aan de protesten zijn heel moedig. Ze blijven demonstreren, zelfs als ze elke dag door de Taliban in elkaar geslagen worden."

Jafari staat erop dat ze herkenbaar in beeld komt en dat haar volledig naam gebruikt wordt. Ze wil andere vrouwen inspireren. "Door onze demonstraties hebben vrouwen die dat nooit eerder durfden de moed gekregen om de straat op te gaan, op sociale media hun stem te laten horen en hun rechten op te eisen."

Zo gaat het eraan toe bij de demonstraties: