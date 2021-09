Nederlander die 9/11-kapers vliegles gaf: bad guy werd man met puzzelstukje

Filmmaker Alessio Cuomo maakte recent een driedelige documentaire over Dekkers' leven. Een paar dagen geleden had hij nog contact met hem, waarbij Dekkers enthousiast vertelde over de documentaire die "eindelijk het hele verhaalt vertelt". Bijna was Cuomo het "keiharde werken" vergeten waarmee het hem lukte Dekkers, inmiddels woonachtig in de Dominicaanse Republiek, voor de camera te krijgen.

De gehele wereld staat straks weer stil bij de 9/11-aanslagen in de Verenigde Staten, zaterdag twintig jaar geleden. Voor Rudi Dekkers is er nog geen dag geweest dat hij niet aan die ene dinsdag in september dacht. De Nederlander werd wereldnieuws als degene die twee van de negentien kapers leerde hoe een vliegtuig te besturen.

"Het is een intense man", zegt Cuomo met gevoel voor understatement over zijn hoofdpersoon. Dekkers werd gevormd door zijn jeugd in het Amsterdam van de jaren 60, waar hij straatarm opgroeide in de vervallen Jordaan. Kansen grijpen werd zijn levensmotto. Hij verdiende een fortuin als handelaar in computeronderdelen. Met dat geld trok Dekkers naar de VS om zijn Amerikaanse droom te verwezenlijken. Hij haalde een vliegbrevet en runde twee goedlopende vliegscholen in Florida, in kustplaats Venice.

Zijn succesverhaal eindigde abrupt op 11 september 2001. Net als de rest van de VS keek Dekkers met grote ogen naar de televisie toen twee vliegtuigen zich in de World Trade Center-torens boorden. De FBI had zijn vliegschool snel op de radar na het uitpluizen van de passagierslijsten. In de nacht na de aanslagen volgde een inval. Rond 05.00 uur kreeg hij het verzoek alle informatie over oud-cursisten Mohamed Atta en Marwan al-Shehhi te overhandigen.

Twee vervelende, arrogante mannen

Atta bestuurde de Boeing die zich in de noordelijke toren boorde. Sheihi vloog United Airlines-vlucht 175 tegen de zuidelijke toren. Dekkers herinnerde de twee, die in 2000 voor het eerst een les bij hem afnamen, als vervelende en arrogante mannen, zei filmmaker Cuomo eerder deze week nog in het NOS Radio 1 Journaal.