Lasterlijke reactie op Facebook? Mediabedrijven in Australië zijn aansprakelijk

Mediabedrijven in Australië zijn verantwoordelijk voor de reacties onder hun nieuwsberichten op Facebook. Op het moment dat een gebruiker een lasterlijke reactie plaatst zijn media aansprakelijk, zo heeft het hooggerechtshof in Australië geoordeeld.

Door Facebook te gebruiken maken mediabedrijven het plaatsen van reacties onder hun nieuwsberichten mogelijk. Daarmee kunnen media, zoals kranten en televisiezenders, worden gezien als uitgevers van de reacties, zegt het hof.

Volgens de uitspraak zijn mediabedrijven ook aansprakelijk als ze zich er niet bewust van zijn dat de reactie geplaatst is. Het verwijderen van haatdragende reacties heeft weinig zin, omdat de bedrijven aansprakelijk zijn vanaf het moment dat een reactie is online staat.

De uitspraak werd twee jaar geleden al gedaan door een rechtbank in de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales, maar verschillende grote mediabedrijven, waaronder News Corporation van mediamagnaat Rupert Murdoch, zijn hiertegen in hoger beroep gegaan. Het hooggerechtshof houdt de uitspraak nu dus overeind.

Mediawet in Australië

Sinds dit jaar is het wel mogelijk voor mediabedrijven om de reacties onder nieuwsberichten op Facebook uit te zetten. Maar dat maakt het weer moeilijker om artikelen te promoten en advertentie-inkomsten binnen te halen.

In februari werd het mediabedrijven ook al lastig gemaakt in Australië. Het was toen tijdelijk niet mogelijk om nieuws te delen op Facebook. Dat kwam voort uit een nieuwe mediawet, die het Facebook verplichtte om media te betalen voor het tonen van hun content. Na overleg tussen Facebook en de overheid kwam Facebook terug van zijn besluit en mocht nieuws weer geplaatst worden.