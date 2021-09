Van Aert klopt Alaphilippe in mooie finale en is nieuwe leider in Groot-Brittannië

Wout van Aert heeft de vierde rit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Belg van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma was in een mooie en zware etappe over 210 kilometer wereldkampioen Julian Alaphilippe net de baas in de sprint bergop.

Hij nam meteen ook de blauwe leiderstrui over van Ethan Hayter.