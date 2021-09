Omstreden standbeeld van generaal Lee in Amerikaanse staat Virginia verwijderd

Een omstreden standbeeld van de Amerikaanse generaal Robert E. Lee in Richmond, in de staat Virginia, is weggehaald. Het beeld was een van de belangrijkste monumenten in de VS van de zogenoemde Confederatie, de zuidelijke staten die in de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) voor onafhankelijkheid en handhaving van de slavernij streden.

Het standbeeld van meer dan zes meter hoog, op een sokkel van twaalf meter, stond sinds 1890 in de stad Richmond. Het stelt Lee voor die op een paard zit. De generaal was in de burgeroorlog een vooraanstaande aanvoerder van de zuidelijke troepenmacht.

Geheime locatie

Protesten tegen Confederatie-standbeelden waren er al langer, maar ze laaiden op nadat de Afro-Amerikaan George Floyd in 2020 werd gedood door een witte politieman. De Black Lives Matter-beweging kreeg toen nieuw momentum.

Het beeld van Lee werd van zijn sokkel getild onder belangstelling van honderden mensen, van wie enkelen Black Lives Matter-borden omhoog hielden. Het zal in stukken worden gezaagd en op een geheime locatie worden bewaard.

Helingsproces

De Democratische gouverneur Ralph Northam van Viriginia, die vorig jaar bekendmaakte dat het standbeeld zou worden weggehaald, zei dat nu doorgegaan kan worden doorgegaan met "het helingsproces". "Het beeld staat voor vierhonderd jaar geschiedenis waar wij niet trots op zouden moeten zijn", zei hij.