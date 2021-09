Nederland moet Europese tijdrittitel voor gemengde ploegen aan Italië laten

Nederland heeft de Europese tijdrittitel voor gemengde wielerploegen niet weten te heroveren. Jos van Emden, Koen Bouwman, Bauke Mollema, Demi Vollering, Amy Pieters en Floortje Mackaij noteerden in Trentino de derde tijd van de acht deelnemende landen.

Italië pakte in eigen land het goud, het zilver ging naar aftredend kampioen Duitsland.

Het wieleronderdeel beleefde twee jaar geleden in Alkmaar z'n Europese première en werd een prooi voor de Oranje-equipe, die vorig jaar in het Franse Plouay verstek liet gaan. Ook op de WK van 2019 triomfeerde Nederland, terwijl dit onderdeel vorig jaar op de vanwege de coronapandemie verplaatste mondiale titelstrijd achterwege bleef.

Ganna legt basis voor zege

Van Emden, Mollema en Bouwman, die volgens plan twee kilometer voor de finish zijn teamgenoten liet gaan, legden in Trentino hun rondje van 22,4 kilometer even snel af als het Duitse trio. Italië, geleid door wereldkampioen tijdrijden en olympisch kampioen ploegenachtervolging Filippo Ganna, had daar echter 26 seconden minder voor nodig gehad.

De Italiaanse vrouwen, met wereldtopper Elisa Longo Borghini in de gelederen, wisten die voordelige marge ten opzichte van de Nederlandse ploeg vast te houden. Het Duitse drietal reed wel iets sneller dan de Italiaansen, maar kwamen uiteindelijk 21 tellen tekort.