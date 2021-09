Tweede MXGP-zege Herlings in vier dagen; hij loopt iets in op WK-leider Gajser

Zondag had hij op het circuit in Afyonkarahisar al de Grand Prix van Turkije gewonnen.

Jeffrey Herlings heeft de Grand Prix van Afyon in de MXGP-klasse op zijn naam gebracht. Voor de Brabander was het de derde zege van het seizoen en de tweede in een paar dagen tijd.

Herlings weer de sterkste in Turkije, dit keer in GP van Afyon - NOS

Herlings lag in de eerste manche derde na de eerste bocht en schoof een plaats op toen de Spaanse koploper Jorge Prado onderuitging. Hij leek genoegen te moeten nemen met plek twee, maar kreeg de zege cadeau toen in de slotronde de Franse raceleider Romain Febvre ook viel.

One-man-show Gajser

De tweede manche werd een one-man-show van Tim Gajser. De Sloveense leider in de WK-stand was veel sneller dan zijn concurrenten en eindigde uiteindelijk zes seconden voor Herlings. Diens tweede plaats was echter genoeg voor de winst in de grand prix.

In de strijd om het wereldkampioenschap loopt Herlings weer twee punten in op Gajser die met 355 punten aan de leiding gaat.

Herlings staat vierde met 321 punten.