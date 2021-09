Informateur Remkes: geduld van de samenleving op de proef gesteld in formatie

De nieuwe informateur Remkes heeft er vertrouwen in dat in de formatie partijen elkaar uiteindelijk weten te vinden en over hun eigen schaduwen heen kunnen stappen. "Maar het is geen eenvoudige opdracht en een garantie op succes is er niet", zei hij in een korte toelichting nadat Kamervoorzitter Bergkamp hem zijn opdracht officieel had overhandigd.

De Kamer wil dat de ervaren VVD'er gaat onderzoeken of er een minderheidskabinet kan worden gevormd van een nog nader te bepalen combinatie uit VVD, D66 en CDA. Remkes zei dat niet alleen de visies van de partijen uiteenlopen, maar dat ook de verhoudingen moeten groeien.

Gevoel van irritatie

Remkes zei dat het geduld in de politiek en in samenleving op de proef wordt gesteld. Hij voegde eraan toe dat hij "met enig gevoel van irritatie zag dat het proces bezig was in het slop te lopen". Hij benadrukte dat niet hij, maar de partijen zelf het moeten doen.

Hij hoopt snel te kunnen werken, maar hij wees erop dat de formatie eigenlijk nog moet beginnen. "Op sommige momenten kwam op mijn netvlies het beeld van een processie van Echternach", zei hij, verwijzend naar de drie stappen vooruit, twee achteruit waarmee die processie geassocieerd wordt.