Afschuw in Spanje na zware mishandeling homoseksuele man

In Spanje is met afschuw gereageerd op de mishandeling van een 20-jarige homoseksuele man in Madrid. De man werd zondag in het portiek van zijn huis met een mes in het gezicht gestoken. Ook krasten de aanvallers het woord 'maricon' ('flikker') in zijn billen.

Acht in het zwart geklede en gemaskerde figuren voerden de mishandeling uit, zo staat in de verklaring van de man. De politie is begonnen met een onderzoek in de multiculturele wijk Malasaña, waar de aanval plaatsvond. Daar bekijkt de politie beelden van beveiligingscamera's van winkels. Verder worden nummers van mobiele telefoons van mensen die in de buurt van de agressie waren nagetrokken.

Demonstraties op komst

Voor vanavond zijn demonstraties in steden in heel Spanje gepland en voor komend weekend is een landelijk protest in Madrid aangekondigd. Volgens belangengroepen neemt het geweld tegen lhbt+'ers de afgelopen jaren toe, ook al durven lang niet alle slachtoffers aangifte te doen.

"De haat richting gays, lesbiennes en transseksuelen wordt groter. Vanuit radicaal-rechtse groepen wordt de afkeer van homoseksuelen aangewakkerd. Zij zien liever niet dat we tijdens gay pride-optochten door de stad lopen, of dat tijdens lessen op school aandacht aan homoseksualiteit wordt gegeven", zegt Ignacio Paradero van de homo-organisatie FELGTB.

De mishandeling van de man is veroordeeld door de politiek. Premier Sánchez wil nog deze vrijdag een spoedzitting van de commissie die de 'haatmisdrijven' in het land volgt. Ministers van zijn linkse regering ageerden tegen uitlatingen van de rechts-populistische partij Vox, waarin migranten werden aangewezen als de voornaamste plegers van geweld tegen homoseksuelen.