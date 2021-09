Formule 1: niet De Vries, maar Albon krijgt volgend jaar stoeltje bij Williams

Albon werd vorig seizoen als ploeggenoot van Max Verstappen te licht bevonden voor het grote werk, al haalde de 25-jarige Thai nog wel twee keer het podium. Dit seizoen werd zijn plek ingenomen door Sergio Pérez.

"Alex is een goede coureur, maar we gaan door met Max en Sergio", liet Christian Horner al weten geen plek meer voor hem te hebben. "Ook de stoeltjes bij ons tweede team, Alpha Tauri, zijn bezet, maar we willen hem graag verder helpen."

Voor De Vries gaat de zoektocht naar een plek in de Formule 1 dus verder. En hij wordt aangemoedigd door de FIA, want de autosportfederatie wil graag dat kampioenen doorstromen naar de koningsklasse. De Vries heeft twee titels op zak; hij was de beste in de Formule 2 en de Formule E.