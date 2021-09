Vrouw kilometers van Scheveningse kust uit zee gered

De Kustwacht heeft vanochtend een vrouw uit zee bij Scheveningen gered. Ze zwom op dat moment tussen de 8 en 10 kilometer uit de kust. Een reddingshelikopter van de hulpdienst heeft haar opgepikt en naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend hoe het met de vrouw gaat.

Een Belgisch zeiljacht, dat toevallig op die plek voer, zag de vrouw om hulp roepen. De opvarenden probeerden de zwemster aan boord te krijgen. Toen dat niet lukte, schakelden ze de Kustwacht in. Doordat het zeiljacht bij de vrouw was blijven liggen, was de Kustwacht binnen enkele minuten met een helikopter ter plekke. Reddingswerkers zetten ook een boot in.

Volgens Omroep West droeg de vrouw een overlevingspak. Dat is een speciaal pak waarmee mensen blijven drijven als ze overboord slaan. Het wordt vaak gedragen door bemanning van vissersboten en plezierjachten.

De Kustwacht weet nog niet hoe de vrouw zo ver uit de kust in het water is terechtgekomen.