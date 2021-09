Rutte noemt ontmoeting met Surinaamse president Santokhi 'historisch'

De relatie tussen Nederland en Suriname is wat president Santokhi betreft "volledig hersteld". Dat bleek na afloop van een ontmoeting met demissionair premier Rutte, tijdens het eerste werkbezoek van een Surinaamse president sinds 2008.

Ook Rutte was na afloop van het gesprek lovend en noemde de ontmoeting "historisch" en een herbevestiging van de vriendschappelijke relatie tussen Nederland en Suriname.

Wel blijft dat de Nederlandse regering geen contact zal hebben met de vicepresident Ronnie Brunswijk, die in Nederland veroordeeld is voor drugssmokkel. Volgens Rutte staat dit de goede onderlinge relatie niet in de weg.

Santokhi is op werkbezoek om de banden aan te halen. Die waren tijdens het presidentschap van Desi Bouterse tussen 2010 en 2020 sterk bekoeld. Het is voor het eerst in meer dan tien jaar dat een Surinaamse president een bezoek aan Nederland brengt.

Aanpak van criminaliteit

Santokhi bezocht in de ochtend koning Willem-Alexander op Paleis Noordeinde. Rutte ontving de president aan het begin van de middag voor een werklunch aan het Binnenhof. Daar spraken ze onder meer over de aanpak van criminaliteit, de rechtstaat in Suriname en bestrijding van het coronavirus. Ook verschillende Surinaamse en Nederlandse ministers waren aanwezig bij de lunch, onder wie de demissionair ministers Kaag (Buitenlandse Zaken) en Hoekstra (Financiën).

Na zijn ontmoeting met de koning sprak Santokhi tijdens de lunch met Mark Rutte: