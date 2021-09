Zomers weer leidt tot drukte op wegen naar de stranden

Met zo'n 25 tot 28 graden, weinig wind en geen bewolking is het zomers warm in Nederland. Het aangename weer trekt veel mensen naar de stranden en dus is het druk op de wegen richting Zeeland, Katwijk, Noordwijk en Zandvoort.

Onder meer op de A20 richting Hoek van Holland is een file gemeld. Ook automobilisten op de N200 bij Bloemendaal lopen vertraging op tot bijna een uur, meldt de ANWB. De NS zet tot 19.00 uur extra treinen in tussen Haarlem en Zandvoort om de drukte aan te kunnen.

Ook op waterplassen in het binnenland wordt drukte verwacht. Omroep West meldt dat bij Kaag (boven Leiden) alle bootverhuurbedrijven zijn volgeboekt.

Mogelijk warmste dag sinds eind juni

De aangename temperaturen volgen op een relatief koele augustusmaand, waarbij het in De Bilt niet warmer werd dan 25,2 graden. Als het in De Bilt 26,6 graden of warmer wordt, is het zelfs de warmste dag sinds eind juni, meldt Weeronline.