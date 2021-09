Warmste dag sinds eind juni leidde tot drukte op wegen naar de stranden

Met zo'n 25 tot 28 graden, weinig wind en geen bewolking was het zomers warm in Nederland. Vanmiddag werd in De Bilt de 26,9 graden aangetikt, daarmee was vandaag de warmste dag sinds eind juni.

Het aangename weer trok veel mensen naar de stranden en dus was het druk op de wegen richting Zeeland, Katwijk, Noordwijk en Zandvoort. Op de N200 bij Bloemendaal liep de vertraging op een gegeven moment op tot bijna een uur, meldde de ANWB.

Nu staan er hier en daar nog wat kleine files, maar erg druk is het niet meer. De NS zet tot 19.00 uur nog wel extra treinen in tussen Haarlem en Zandvoort om mensen van en naar het strand te vervoeren.

Ook de waterplassen in het binnenland waren in trek. Omroep West meldde dat bij Kaag (ten noorden van Leiden) alle bootverhuurbedrijven zijn volgeboekt.