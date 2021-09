Omtzigt richt zich op bestuurscultuur, woningnood en bestaanszekerheid

Oud-CDA'er Pieter Omtzigt wil zich bij zijn terugkeer in de Tweede Kamer richten op drie thema's: een nieuwe bestuurscultuur, de woningnood en bestaanszekerheid voor iedereen. Dat zegt hij in een interview met het AD. Ook wil hij dat er een Grondwettelijk Hof komt waar Kamerleden kabinetsstukken kunnen opeisen.

De plannen waar Omtzigt mee komt, stonden ook al in zijn boek Een nieuw sociaal contract, van eerder dit jaar. Daarin stelde hij dat er veel mis is met het systeem van macht en tegenmacht in Nederland. "Dat is de afgelopen maanden niet beter geworden."

Gisteren werd bekend dat Omtzigt een terugkeer naar het CDA uitsluit. Volgende week keert hij terug als eenmansfractie in de Kamer, na maanden thuis te zijn geweest met een burn-out.

Minister wegkopen

Volgens Omtzigt moet de bestuurscultuur veranderen omdat de focus in Den Haag op dit moment helemaal verkeerd ligt. Als voorbeeld noemt hij de gedupeerde ouders uit de toeslagenaffaire, die overal een dichte deur troffen.

"Terwijl de energiesector miljarden aan subsidie krijgt en er in slaagt een minister weg te kopen uit het kabinet", zegt Omtzigt in het AD, verwijzend naar de opgestapte minister Van Nieuwenhuizen die als lobbyist voor de energiesector aan het werk gaat.

Nederlaag

Omtzigt heeft naar eigen zeggen jarenlang tevergeefs geprobeerd stukken te krijgen van het kabinet, terwijl een Kamerlid die gewoon zou moeten krijgen. Via een nieuw op te richten Grondwettelijk Hof zouden die stukken op te eisen moeten zijn. "Het is een nederlaag dat ik dat nu moet zeggen", vindt hij.

Het Kamerlid presenteert zijn plannen aan de vooravond van het CDA-congres, aanstaande zaterdag. Leden wilden daar nog een poging doen om Omtzigt te behouden voor de partij, maar die deur is nu dus door Omtzigt zelf dichtgedaan.

Verschillende CDA'ers zijn teleurgesteld in de opstelling van Omtzigt, zoals oud-Kamerlid Chris van Dam, de voorzitter van de parlementaire commissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire: