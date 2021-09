Noodopvang voor honderden asielzoekers in Zeelandhallen Goes

In de Zeelandhallen in Goes komt een noodopvang voor 320 asielzoekers. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil er nog deze maand de eerste mensen opvangen, meldt Omroep Zeeland.

De noodopvang in Goes is bedoeld voor 'reguliere asielzoekers' en niet voor Afghaanse evacués. Voor hen zijn vijf speciale noodopvanglocaties in Amsterdam, Harskamp, Nijmegen, Zeist en Zoutkamp ingericht. Volgens een woordvoerder van het COA betekent dat niet dat er helemaal geen Afghanen in de opvang terechtkomen, maar het is geen specifiek Afghaanse opvang.

De noodopvang in de Oosterscheldehal van de Zeelandhallen is gepland voor een periode van zes maanden met een eventuele verlenging van nog eens zes maanden. Het COA zegt landelijk momenteel 2000 à 3000 bedden tekort te komen voor de opvang van asielzoekers.

Geen overlastgevers

"De noodopvangplekken die nu nodig zijn in ons land en het feit dat we in Goes al heel lang vluchtelingen opvangen, maakt dat wij zijn ingegaan op het verzoek van het COA", zegt de Goese burgemeester Margo Mulder tegen Omroep Zeeland. "Maar wel op onze voorwaarden. Op basis van de politiecapaciteit bieden we 320 plekken aan. Er komen geen asielzoekers uit veilige landen naar Goes en ook geen vluchtelingen die bekend staan als overlastgevers."

Met de inrichting van de noodopvang geeft het college van B&W van Goes gehoor aan het verzoek van het demissionaire kabinet. Dat riep gemeenten en provincies twee weken geleden op om 'met urgentie' meer opvangplekken beschikbaar te stellen.

De belangrijkste reden is de stijging van het aantal mensen uit Afghanistan, Libanon, Wit-Rusland en Turkije dat een onderkomen zoekt in Nederland. Omdat internationale reisbeperkingen worden opgeheven, volgen ook steeds meer familieleden van mensen die al een verblijfsgunning hebben. Daarnaast kunnen mensen die al een verblijfsvergunning hebben geen huis vinden door krapte op de woningmarkt.