Megaproces aanslagen Parijs begonnen, vonnis wordt eind mei verwacht

Het Paleis van Justitie in Parijs wordt zwaar beveiligd - AFP

In Frankrijk is het megaproces begonnen over de aanslagen op 13 november 2015 in Parijs. Terroristen richtten toen op verschillende plekken in de hoofdstad een bloedbad aan. 130 mensen kwamen om het leven en bijna 500 mensen raakten gewond. Terreurbeweging IS eiste de verantwoordelijkheid voor de aanslagen op. Er zijn twintig verdachten die zich moeten verantwoorden, onder hen de enige overlevende dader Salah Abdeslam. Allemaal worden ze verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en medeplichtigheid aan de aanslagen. Er waren tien daders, negen van hen kwamen destijds om door politiekogels of door zichzelf op te blazen. Abdeslam kon ontkomen naar België. Daar werd hij in maart 2016 gearresteerd.

De reeks aanvallen begon bij het Stade de France. Drie zelfmoordterroristen bliezen zichzelf op. De bedoeling was dat ze dat tijdens de voetbalwedstrijd op een volle tribune zouden doen. Maar door de zware bewaking kwamen ze er niet in en brachten ze hun bomgordel buiten het stadion tot ontploffing. Een omstander kwam om. De bloedigste aanslag was in Le Bataclan, waar een concert van The Eagles of Death Metal werd gehouden. Er kwamen negentig mensen om het leven, honderd anderen raakten gewond. De andere aanslagen vonden plaats in de omgeving van de concertzaal, die ligt in een uitgaansbuurt. Hier werd door drie terroristen het vuur geopend op willekeurige café- en restaurantbezoekers. 39 mensen kwamen om.

De rechtszaak gaat zo'n negen maanden duren, het vonnis wordt eind mei verwacht. Er hebben zich ongeveer 1800 overlevenden en nabestaanden, van zo'n twintig verschillende nationaliteiten, aangemeld als civiele partij. Meer dan 300 advocaten werken aan het proces. De zaak wordt zonder jury behandeld, er zijn alleen rechters. Het strafdossier telt ongeveer een miljoen pagina's. Er worden meer dan honderd getuigen gehoord, onder wie toenmalig president Hollande. Voor de zaak is een speciale zittingszaal gebouwd voor 8 miljoen euro in het oude Palais de Justice, op het Île de la Cité, in het hart van de Franse hoofdstad. Het hele gebied is hermetisch afgesloten uit angst voor nieuwe aanslagen tijdens het proces. Op de dodelijkste aanslag in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog vielen 130 doden. In 2017 pleegde een overlevende met PTSS zelfmoord in een psychiatrische inrichting. Daarom wordt ook wel gesproken van 131 dodelijke slachtoffers. In totaal raakten 493 mensen gewond, bleek uit cijfers van een parlementaire onderzoekscommissie. Dat aantal wordt wel in twijfel getrokken omdat het alleen om mensen met lichamelijke verwondingen gaat. Bekijk hier een terugblik op de aanslagen door IS-terroristen in Parijs op 13 november 2015: