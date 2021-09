En weer gaat het met Brobbey over Ajax, nu dankzij Overmars: 'Ik houd van Marc'

Brian Brobbey bij Jong Oranje - ANP

Er werd wel even gelachen op de tribunes van de Adelaarshorst dinsdagavond bij Jong Oranje. Brian Brobbey onderschepte een terugspeelbal, ging langs de doelman en had alle tijd om rustig binnen te tikken, maar schoot gehaast voorlangs. Het tekent de grilligheid van de 19-jarige Amsterdammer. Het ene moment laat hij geniale dingen zien en maakt hij indruk met zijn sterkte en snelheid, het andere moment verliest hij de bal na een knulligheid en komt zijn technische beperktheid aan het licht. Maar dat mag allemaal, Brobbey is nog altijd een tiener en heeft nog de tijd om te leren. De potentie is er in ieder geval, dat bleek ook in de tweede helft in Deventer, waar de robuuste spits zijn doelpunt meepakte in de 3-0 zege op Jong Moldavië.

Brian Brobbey pakt zijn goaltje mee bij Jong Oranje tegen Jong Moldavië - ANP

Na de wedstrijd sjokt Brobbey op zijn slippers richting de zijkant van het veld, waar de aanwezige journalisten op hem wachten. Voor het eerst praat hij bij Jong Oranje als speler van RB Leipzig, waar hij een miljoenencontract tekende na zijn transfervrije vertrek bij Ajax. Wachten op minuten Tot nu toe maakt Brobbey vooral minuten op het trainingsveld. Over het Duitse voetbal wordt vaak gezegd dat het een stuk zwaarder is dan het Nederlandse. "Op de trainingen valt het mee", stelt Brobbey. "Soms heb je zware dagen, maar dat had ik ook bij Ajax." En daar valt de naam van zijn oude club. Zoals zo vaak in interviews. Hij houdt van Ajax en Ajax houdt van hem, maar toch was er dat afscheid van de zomer. Het doet directeur voetbalzaken Marc Overmars nog altijd pijn. Na de verhalen over Brobbey en Leipzig werd er in Studio Voetbal in maart gediscussieerd of de jonge spits het in Duitsland zou kunnen halen.

Gaat Brobbey het redden bij RB Leipzig? - NOS

In gesprek met het eigen clubkanaal liet Overmars weten dat Brobbey altijd welkom is in Amsterdam en hij hem in de toekomst graag terug ziet komen om in het shirt van Ajax te komen schitteren. "Ik heb het gelezen...", reageert Brobbey. "Mooi van Marc, toch? Het is een heel lieve man. Ik denk dat hij van mij houdt en ik houd ook van hem. Ik vind het leuk dat Marc over me praat, dat geeft een goed gevoel. Ooit speel ik sowieso weer voor Ajax, komt goed."

