De uitzending van 8 september

Vrouwenprotesten in Afghanistan

Sinds de Taliban de macht greep in Afghanistan vorige maand, is er voor vrouwen veel veranderd. Ze moeten zich houden aan islamitische kledingvoorschriften en veel vrijheden die ze hadden, zijn in gevaar. Een groep vrouwen in Kabul legt zich daar niet bij neer en organiseert al weken demonstraties. We spreken met de drijvende kracht achter de demonstraties, de 32-jarige ingenieur Zahra Jafari. En we spreken Fereshta Abbasi. Zij doet voor Human Rights Watch onderzoek naar vrouwenrechten in Afghanistan.