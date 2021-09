Kritiek op vluchten met lege vliegtuigen naar Eindhoven Airport

Omwonenden van Eindhoven Airport zijn er niet over te spreken dat reisorganisatie TUI lege vliegtuigen vanuit Schiphol laat overkomen. De toestellen staan niet in Eindhoven gestationeerd maar op Schiphol, terwijl de vliegmaatschappij wel vakantiegangers vervoert vanaf Eindhoven naar een aantal Griekse eilanden.

"Het is gewoon de omgekeerde wereld dat vliegtuigen naar reizigers worden gebracht in plaats van dat reizigers naar een vliegtuig gaan", zegt Willem van den Brink van Stichting Bewonersplatform Woensel Noord. "Dit zijn gewoon onnodige vluchtbewegingen. Ik begrijp het commerciële belang van de reisorganisatie en het comfort voor de reiziger, maar voor het milieu is dit niet uit te leggen."

Een woordvoerder van de luchthaven bevestigt dat er in de zomermaanden vluchten vanaf Eindhoven naar Griekse eilanden worden aangeboden met TUI-vliegtuigen die leeg vanaf Schiphol komen.

'We willen het minimaal houden'

Volgens de woordvoerder gaat het om vier vluchten per week van begin juli tot eind oktober. "Het gebeurt minimaal en dat willen we zo houden", zegt ze. "Wij hebben er ook geen commercieel belang bij en ook voor het milieu en geluidsoverlast is dit niet wat we willen, maar soms moeten vliegtuigen vanwege vraag en aanbod leeg naar andere luchthavens worden gebracht."

TUI heeft nog niet gereageerd op vragen van de NOS. In het Eindhovens Dagblad wijst de reisorganisatie erop dat er gevlogen wordt met een 737-Max, het nieuwste model van Boeing dat 15 procent minder brandstof verbruikt. "Nog belangrijker wellicht voor de omwonenden is dat het toestel 40 procent minder geluid maakt dan de voorganger", zegt een woordvoerder tegen de krant.

Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft, denkt dat twee aspecten een rol spelen: logistiek en marketing. "Enerzijds gaat het om waar je vliegtuigen staan. Schiphol heeft grote faciliteiten en stallingen, en kan goed in dagelijks onderhoud voorzien. Het is dus makkelijker om vanuit daar je logistiek te regelen. Anderzijds heeft TUI blijkbaar uitgezocht dat er behoefte is aan vluchten vanuit Eindhoven. Als zij dat niet doen, dan zoeken klanten naar een alternatief."

Met de trein naar Schiphol

Van den Brink van het bewonersplatform zegt de wet van vraag en aanbod te begrijpen, maar vindt ook dat er andere oplossingen zijn. "Er is een uitstekende treinverbinding tussen Eindhoven en Schiphol. In deze tijd van opwarming van de aarde moet je zuinig zijn met het aantal vliegbewegingen."

Toch is af en toe een leeg vliegtuig van Schiphol naar Eindhoven vliegen volgens Melkert financieel de beste optie. Vliegtuigen moeten zo'n 10 uur per dag vliegen om rendabel te zijn. "Vliegtuigen moeten vliegen", zegt Melkert. "De meeste vluchten die TUI uitvoert, vertrekken van en komen aan op Schiphol. Een vliegtuig op Eindhoven stallen dat maar een paar keer per week gebruikt wordt, kan financieel niet uit."

Niemand zit hierop te wachten, denkt Melkert. "Ook TUI niet. Maar dit gaat gewoon om geld." Toch ziet Melkert ook een oplossing waarbij én TUI én bewoners tevreden kunnen zijn: "Het zou mooi zijn als TUI hun vliegtickets vanaf Schiphol zou verkopen, met een treinkaartje vanaf Eindhoven."