Gevechten gemeld in Myanmar na oproep tot opstand tegen junta

Verspreid door Myanmar zijn gevechten uitgebroken tussen verzetsgroepen en het leger, melden lokale media. De onrust volgt op een oproep van de schaduwregering, bestaande uit leden van gevluchte of ondergedoken oppositie, om in opstand te komen tegen de militaire machthebbers.

Het Franse persbureau AFP meldt dat demonstranten een aantal zendmasten hebben vernietigd, waardoor communicatie tussen verschillende legerdivisies wordt bemoeilijkt. Een militie van de etnische Kachin-minderheid claimt een militaire basis in de noordwestelijke stad Homalin te hebben aangevallen.

De omvang van de revolte is onbekend, doordat er nauwelijks journalisten in het land zijn. Ook over gewonden is niets bekend. In de grootste stad van het land, Yangon, lijkt het rustig te zijn. Op straat is een grote militaire aanwezigheid te zien. Gisteren ontaardden protesten in rellen, nadat veiligheidstroepen betogers uiteen hadden gedreven met traangas.

Duizend doden

De zogeheten Regering van Nationale Eenheid (NUG) riep gisteren "ieder dorp en iedere stad" op in verzet te komen tegen de junta, onder meer door militaire doelen aan te vallen. In een video richtte de waarnemend president van de oppositieregering zich tevens tot militairen en politieagenten, in de hoop dat zij deserteren en zich bij het verzet aansluiten.

Afgelopen februari greep het leger de macht, waarbij de gekozen regering van Aung San Suu Kyi werd verjaagd. Daarna braken massale protesten en stakingen uit in het land, die hard werden neergeslagen. Volgens mensenrechtenorganisatie AAPP vielen daarbij zeker duizend doden. Tienduizenden zijn op de vlucht geslagen.

Via een bericht op Telegram zei een woordvoerder van de junta gisteren dat een opstand kansloos is. "De NUG wil het land destabiliseren en het coronavaccinatieprogramma ondermijnen", aldus de woordvoerder. "Ze zijn alleen uit op internationale aandacht."

Verschillende buurlanden hebben zowel het Myanmarese regime als de NUG opgeroepen geen geweld te gebruiken.