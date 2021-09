200 lichamen gevonden in Nieuwe Kerk in Delft

Bij een opgraving in de Delftse Nieuwe Kerk hebben archeologen tot nu toe ongeveer 200 skeletten gevonden. Vanwege de uitbreiding van de grafkelder van de Oranjes zijn ze daar al enkele maanden bezig met het doorzoeken van de grond. De onderzoekers zijn nu aangekomen op zo'n 1,5 meter diepte.

"Inmiddels zijn er zo'n 150 echte graven gevonden. Daarnaast hebben we ook in zogenoemde 'knekelkuilen' botten gevonden, daar liggen vaak zo'n vier á vijf personen bij elkaar", legt archeoloog Michael Bot uit bij Omroep West. "Dus we zitten nu op zo'n 200 mensen."

Nieuw hoofdstuk voor de kerk

Volgens Steven Jongma, de stadsarcheoloog van Delft, voegt het onderzoek een nieuw hoofdstuk toe aan het verhaal van de kerk. "We ontdekken met name een verschil tussen de mensen die hier begraven liggen en de mensen die we eerder op het plein onder de grond vonden."

In de Middeleeuwen was de Markt namelijk een begraafplaats waar de arme Delftenaren werden begraven. Voor de rijken was er een plek in de kerk bij het altaar of het praalgraf. "Buiten lagen de mensen in goedkopere kisten, liggen ze dichter op elkaar begraven. Kortom, minder luxe. Daar zie je echt een verschil in." Ook in de staat van de lichamen zien de archeologen een verschil. Zo zijn de rijken relatief ouder geworden en hebben ze gezonder geleefd.