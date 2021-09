Van Gaal heeft zijn oog laten vallen op keeper Flekken en El Ghazi

Van Gaal noemde El Ghazi vanwege de magere bezetting van de aanvallende vleugels: "Voor Berghuis hebben we eigenlijk geen schaduwspeler, dus dan gaan we naar El Ghazi kijken bijvoorbeeld."

El Ghazi is een bekende naam: de 26-jarige rechtsbuiten van Aston Villa speelde zelfs al twee interlands, maar dat is wel alweer zes jaar geleden onder toenmalig bondscoach Danny Blind. Ook behoorde El Ghazi tot de voorselectie van Frank de Boer voor het afgelopen EK, maar hij viel op het laatste moment af.

Louis van Gaal gaat na de fraaie 6-1 zege op Turkije niet achterover leunen tot de volgende WK-kwalificatiewedstrijd, op 8 oktober tegen Letland. De bondscoach kondigde dinsdag na de wedstrijd aan de komende maand te gebruiken om te inventariseren welke spelers nog meer in aanmerking zouden kunnen komen voor een plek in Oranje.

Mark Flekken is een heel ander geval. Of zoals Van Gaal op de persconferentie zei: "Er is nog een keeper uit Duitsland, die speelt bij Freiburg. Had ik nog nooit van gehoord, maar die schijnt heel goed te keepen. Daar gaan we bijvoorbeeld ook naartoe. Flekken, heet hij. Dan weet ie al dat we komen kijken..."

De 28-jarige Limburger groeide op bij de Duitse grens en keept zijn hele profcarrière al in Duitsland. Hij maakte zijn debuut in 2013 in de Derde Liga bij Alemannia Aachen, onder trainer René van Eck, en kwam via Greuther Fürth en MSV Duisburg bij SC Freiburg terecht. Sinds dit seizoen is hij eerste doelman bij de huidige nummer vier van de Bundesliga.

Opmerkelijke momenten

Zijn carrière in Duitsland kende tot nu toe twee zeer opmerkelijke momenten. In 2016 maakte hij als doelman van MSV Duisburg in de Derde Liga in blessuretijd met een hakbal de 1-1 tegen VfL Osnabrück. Een legendarisch doelpunt, dat - helaas voor Flekken - niet door tv-camera's werd vastgelegd omdat er vanwege de Olympische Spelen te weinig personeel was.

Twee jaar later ging Flekken de wereld rond vanwege een ongelukkige tegengoal in een duel in de Tweede Bundesliga met FC Ingolstadt. De Nederlandse doelman - die kort daarvoor een strafschop had gestopt - stond rustig een slokje water te nemen in zijn doel en had niet door dat de bal door een verdediger werd teruggekopt, waarna een Ingolstadt-speler simpel kon binnentikken.