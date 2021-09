Van Vleuten, Mollema en Pogacar: de EK wielrennen bij de NOS

Annemiek van Vleuten wint EK wielrennen 2020 in Plouay - AFP

Vandaag beginnen in het Italiaanse Trentino de Europese kampioenschappen wielrennen. Wat staat er de komende vijf dagen allemaal op het programma? Annemiek van Vleuten verdedigt zaterdag haar Europese titel op de weg. Van Vleuten is de blikvanger in de ijzersterke Nederlandse afvaardiging voor de EK in het noorden van Italië. De kersvers olympisch kampioene tijdrijden heeft gezelschap van onder meer Marianne Vos, Demi Vollering, Nederlands kampioene Amy Pieters en Chantal van den Broek-Blaak. Van de grote namen ontbreekt alleen Anna van der Breggen, zij meldde zich af omdat ze "fysiek totaal niet" aan haar normale niveau kwam in de Vuelta. Van Vleuten komt overigens niet in actie in de tijdrit. Ellen van Dijk en Riejanne Markus verdedigen daar de Nederlandse eer.

Alles live bij de NOS

De hele EK wielrennen is live te zien bij de NOS. De wegwedstrijd van de vrouwen en die van de mannen wordt uitgezonden op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app. De verschillende tijdritten zijn te volgen via een liveastream op NOS.nl en in de NOS-app.

De afvaardiging voor de wegwedstrijd bij de mannen bestaat uit Bauke Mollema, Dylan van Baarle, Ide Schelling, Sebastiaan Langeveld, Niki Terpstra, Koen Bouwman, Nick van de Lijke en Nederlands kampioen Timo Roosen. Julius van den Berg en Jos van Emden rijden de tijdrit. De selectie van bondscoach Koos Moerenhout krijgt te maken met flinke concurrentie, onder meer Tourwinnaar Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Filippo Ganna en Kasper Asgreen reizen af naar Trentino. Peter Sagan maakt in Italië zijn rentree in het peloton. De drievoudig wereldkampioen is hersteld van de knieblessure die hem tijdens de Tour de France dwong tot opgave. Regerend Europees kampioen Giacomo Nizzolo is niet van de partij.

Naast de wegwedstrijden en individuele tijdritten, komt Nederland ook in actie op de mixed relay, een van de vrij nieuw onderdelen in het wielrennen. In het mixed relay rijden eerst drie mannen en vervolgens drie vrouwen een ploegentijdrit, over hetzelfde parcours. De tijd van de tweede vrouw aan de finish geldt als eindtijd. Nederland neemt deel met Vollering, Pieters, Floortje Mackaij, Van Emden, Mollema en Bouwman.

