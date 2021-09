De US Open bestaan sinds 1881, maar nu pas is een Canadese tennisser halvefinalist

Felix Auger-Aliassime heeft tijdens de US Open geflikt wat geen landgenoot in de voorgaande 140 jaar lukte, namelijk de halve finale bereiken in het enkelspel bij de mannen.

Canada leverde met Bianca Andreescu twee jaar geleden wel de winnares, maar de mannen deden nooit echt om de prijzen mee op het hardcourt in New York. Daar wordt het toernooi al sinds 1881 gehouden.

Milos Raonic en Denis Shapovalov behoren toch al even tot de mondiale top, maar haalden nooit de laatste vier. Ook Auger-Aliassime stevent nu af op een plek in de mondiale toptien, door zijn vijfde zege op rij. Tegen een ander aanstormend talent, de Spanjaard Carlos Alcaraz, kreeg hij in de kwartfinale de overwinning praktisch cadeau.

Alcaraz had al een paar slopende partijen in de benen, waaronder vijfsetters tegen Stefanos Tsitsipas en Peter Gojowczyk. Vanwege een liesblessure moest hij de strijd bij een achterstand van 6-3, 3-1 staken.