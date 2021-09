UWV gaf 1200 mensen te hoge uitkering, 'bij uitzondering' geen terugvordering

Vorig jaar hebben ongeveer 1200 mensen een te hoge uitkering gekregen van het UWV. De instantie gaat de bedragen niet terugvorderen, onder meer om te voorkomen dat personen in financiële problemen raken.

"Dit is echt een uitzondering", zegt UWV-bestuurslid Guus van Weelden in het NOS Radio 1 Journaal. Bij individuele gevallen wordt een teveel aan uitkeringen volgens hem altijd teruggevraagd. Maar aangezien de fout bij het UWV ligt en de financiële impact van terugvordering groot kan zijn, mogen de betreffende personen het geld houden.

De fout bij het UWV kwam aan het licht bij een steekproef over 2019 en 2020. Daaruit bleek dat een sommige mensen boven op hun WW-uitkering ook nog een ZW- of WAZO-uitkering kregen. Het bedrag voor zo'n ziekte- of zwangerschapsuitkering zou eigenlijk van de werkloosheidsuitkering moeten worden afgetrokken.

Uit een eerste onderzoek is gebleken dat dit in 2020 niet is gebeurd bij zo'n 1200 mensen. Een deel van hen had de fout gemeld bij het UWV. Maar volgens de instantie is daar "niet altijd adequaat gehoor aan gegeven en valt deze mensen hierin dus niets te verwijten".

2,2 miljoen euro

Volgens de Volkskrant is er 2,2 miljoen euro te veel uitbetaald door het UWV. In sommige gevallen ging het om enkele honderden euro's per persoon, als uitschieter noemt de krant 14.000 euro. Gemiddeld kreeg de groep per persoon 1800 euro te veel in 2020. In totaal kregen vorig jaar zo'n 285.000 mensen bij elkaar 4,2 miljard euro aan WW uitgekeerd.

Het UWV bevestigt de bedragen en zegt dat er ook in 2019 te veel is uitgekeerd. Om hoeveel geld het toen ging, is niet duidelijk. "We verwachten dat het om hetzelfde bedrag zal gaan als in 2020", zegt Van Weelden. Het UWV gaat dit niet verder uitzoeken, aangezien er al een besluit is genomen.

Rol toeslagenaffaire

Volgens de krant speelt hierbij mee dat het UWV voorzichter is geworden met terugvorderingen sinds de toeslagenaffaire, die speelde bij de Belastingdienst. Destijds kwamen duizenden gezinnen in grote financiële problemen, omdat ze toeslagen terug moesten betalen.

Het UWV-bestuurslid werd in de radio-uitzending gevraagd of de terugvordering het gevolg is van nieuw beleid. "Het is wel dat we daar meer met een menselijke maat naar kijken", zei hij daarop.

Ook eerder dit jaar kwamen er problemen bij het UWV aan het licht. Zo werd in mei duidelijk dat de afgelopen jaren ruim 2000 mensen financieel en sociaal in de problemen zijn geraakt na een foute beoordeling van arbeidsongeschiktheid. Vervolgens besloot het UWV om voorlopig te stoppen met het terugvorderen van voorschotten voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.