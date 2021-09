Fernandez stunt weer op US Open en bereikt laatste vier ten koste van Svitolina

Fernandez staat slechts 73ste op de wereldranglijst en had tot dit toernooi pas vier duels in het hoofdschema van een grandslamtoernooi gewonnen. In New York won ze echter al van Naomi Osaka (de nummer drie van de wereld) en Angelique Kerber (17). Op de overwinning op Svitolina (5) viel weinig af te dingen.

Tennisster Leylah Fernandez heeft op de US Open een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan haar droomverhaal. De Canadese bereikte een dag na haar negentiende verjaardag de laatste vier in New York door Jelina Svitolina te verslaan: 6-3, 3-6, 7-6 (5).

Fernandez speelde met name in de eerste set fantastisch. Ze domineerde in de rally's en strooide ook nog eens met winners.

Svitolina, die op weg naar de US Open het WTA-toernooi van Chicago won en al negen partijen op rij ongeslagen was, hield het hoofd koel. Ze schroefde haar niveau op, kon Fernandez in de rally's veel meer onder druk zetten en zag de Canadese meer fouten maken.

Verbazingwekkend onbevangen

Fernandez kwam nog terug van 1-5 tot 3-5, maar miste daarna drie breekkansen om op 4-5 te komen en verloor de set.

De onbevangenheid waarmee Fernandez in het spannende vervolg speelde, was weer verbazingwekkend. Vol bravoure sloeg ze zich naar 5-2, maar de Oekraïnse wilde van geen wijken weten. In de tiebreak gaf Fernandez een 4-1 voorsprong weg, maar toch trok ze aan het langste eind.

Fernandez treft nu de hoogst geplaatste speelster die nog over is in het toernooi. Want Aryna Sabalenka had later op de avond geen enkele moeite met Barbora Krejcíková (6-1, 6-4).