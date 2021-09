Voetbalpodcast #176: 'Wonder dat Van Gaal Oranje zo snel naar zijn hand zet'

Het Nederlands elftal ligt onder leiding van de nieuwe bondscoach weer op koers voor het WK. Door de eclatante zege op Turkije (6-1) heeft Oranje de leiding gegrepen in de groep, weliswaar nog slechts met een beter doelsaldo dan Noorwegen.

Maar alles is anders dan onder voorganger Frank de Boer, zo lijkt het. En dat in een tijdsbestek van een week.

Het is een wonder dat Van Gaal Oranje zo snel naar zijn hand zet, concluderen Arno Vermeulen, Jeroen Grueter, Jeroen Elshoff en Jeroen Stekelenburg. "We hebben deze zomer naar hetzelfde elftal zitten kijken", aldus Stekelenburg. "En het was eigenlijk niet leuk om naar te kijken, het was eigenlijk nooit leuk om naar te kijken."