Wekdienst 8/9: 'Proces van de eeuw' start in Frankrijk • Debat over dubbele petten

Een Franse agent bewaakt het Paleis van Justitie in Parijs, waar vandaag de megarechtszaak start - AFP

Goedemorgen! In Parijs start het megaproces tegen de verdachten van de aanslagen van 2015. En in de Tweede Kamer gaat het over dubbele petten: kun je staatssecretaris worden en je Kamerzetel behouden? Eerst het weer: vandaag is het zonnig en in bijna heel het land zomers warm. Vanaf morgen is er meer bewolking en neemt de kans op buien toe. Hoewel het dan wat koeler wordt, blijft het vrij warm voor begin september.

Weerplaza 8/9 - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? In Parijs start de rechtszaak tegen de verdachten van de terreuraanslagen van 13 november 2015 op onder meer de concertzaal Bataclan. Er vielen toen 130 doden. Lees hier meer over de enorme rechtszaak, die in Frankrijk wordt omschreven als het 'proces van de eeuw'.

De Tweede Kamer debatteert over de kwestie rond de drie staatssecretarissen die onlangs werden benoemd en die hun functie combineerden met het Kamerlidmaatschap. De staatssecretarissen Yesilgöz, Wiersma (beiden VVD) en Van Weyenberg (D66) hebben hun Kamerzetel inmiddels opgegeven.

De Surinaamse president Santokhi is op bezoek in Nederland. Hij heeft straks een ontmoeting met demissionair premier Rutte en koning Willem-Alexander.

En er is veel live-sport op NOS.nl en in de NOS-app: om 12.15 en 15.10 uur kun je kijken naar twee manches van de MXGP in Afyon in Turkije. Vanaf 14.30 uur streamen we ook live de gemengde ploegentijdrit bij het EK Wielrennen in het Italiaanse Trentino. Wat heb je gemist? Het Mexicaanse Hooggerechtshof heeft geoordeeld dat het strafbaar stellen van abortus ongrondwettelijk is. De uitspraak is een grote overwinning voor pro-abortus-activisten in het conservatieve rooms-katholieke land. De voorzitter van het hof noemde de uitspraak een keerpunt voor alle vrouwen, vooral de kwetsbaarste. Het hof oordeelde over een wet in de noordelijke deelstaat Coahuila, die grenst aan Texas, waar abortus strafbaar was gesteld. Die wet moet nu van tafel en ook voor de rest van het land zal het oordeel van het hoogste rechtsorgaan vergaande consequenties hebben, is de verwachting. In veel deelstaten in Mexico zijn nog strenge wetten van kracht tegen abortus. Honderden vrouwen, veelal uit arme milieus, zitten gevangenisstraffen uit. Ander nieuws uit de nacht: Koning mag Kroondomein Het Loo niet meer sluiten als hij subsidie wil houden: voor de koning gaan in 2022 dezelfde regels gelden als voor andere subsidieaanvragers van natuurgebieden, schrijft demissionair minister Schouten van Landbouw later vandaag in een Kamerbrief, zo bevestigen bronnen aan de NOS.

Vader Britney Spears staat achter beëindigen toezicht op dochter: de nu 39-jarige popster kwam in 2009 onder toezicht van haar vader te staan, toen ze in een persoonlijke crisis zat.

'Reisadvies verre landen soepeler': het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt aan een herziening van het mondiale negatieve reisadvies, schrijft De Telegraaf.

En dan nog even dit: Het was een doelpuntenfestijn, gisteravond in de Johan Cruijff Arena. Het Nederlands elftal versloeg Turkije in de WK-kwalificatie met 6-1. Nederland gaat nu aan de leiding in poule G en heeft daarmee het bereiken van het WK in Qatar volgend jaar weer volledig in eigen hand. Dus was de stemming bij bondscoach Louis van Gaal na afloop opperbest, hoewel hij erkende dat hij behoorlijk vermoeid was na een intensieve Oranjeweek. Bekijk alle doelpunten nog eens in de samenvatting:

Bekijk hier de samenvatting van Nederland-Turkije (6-1) - NOS