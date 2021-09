Nog een Nederlander in F1? De Vries draait mee in complexe transfercaroussel

Nyck de Vries - Mercedes

Het was een bijzonder contrast. Terwijl de organisatie van de Nederlandse grand prix het publiek opriep zoveel mogelijk op de toegewezen tribuneplek te blijven zitten, was in Zandvoort achter de Formule 1-schermen een hevige stoelendans gaande. Een dans waarin de partners voortdurend van positie wisselen en met elkaar flirten. De inzet: het veroveren of heroveren van een cockpitplek in 2022. Hoofdrolspelers: Mercedes, Williams, Alfa Romeo, een handvol coureurs en een Fries: Nyck de Vries, die afgelopen zomer de titel greep in de elektrische raceklasse Formule E. Finnen openden het bal Twee Finnen brachten de bal in en vlak na Zandvoort aan het rollen. Veteraan Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) trapte af door te melden dat hij na dit seizoen met pensioen gaat. Een dag na de Grand Prix van Nederland werd bekend dat Valtteri Bottas volgend jaar het stoeltje van zijn landgenoot overneemt bij Alfa Romeo. Na vijf seizoenen vertrekt hij bij Mercedes, waar hij in de schaduw van Lewis Hamilton acteerde.

Valtteri Bottas, met Russell op de achtergrond - AFP

De opvolger van Bottas werd pas een dag later officieel gepresenteerd, maar dat George Russell zich in 2022 Mercedes-coureur mag noemen, was achter de schermen al duidelijk. "Ik heb in Spa al gehoord waar ik volgend jaar rijd. Meer kan ik niet zeggen", moest Russell in Zandvoort zijn kaken nog op elkaar houden. Door elkaar lopende belangen De 23-jarige Brit, rijdend voor Williams, maakt onderdeel uit van het opleidingstraject van Mercedes, zoals Verstappen de Formule 1 begon bij Toro Rosso, het kleine broertje van Red Bull Racing. Russell is bezig met zijn derde seizoen bij het achterhoedeteam en werd klaargestoomd om de rechterhand van wereldkampioen Hamilton te worden. De lijntjes zijn ultrakort en de belangen lopen door elkaar: Russells manager is de teambaas van Mercedes, Toto Wolff.

Toto Wolff - AFP

Ook Nyck de Vries zit in de Mercedes-stal. Na zijn titel in de Formule 2, in 2019, zat een promotie naar de koningsklasse er niet in, maar Mercedes viste hem op voor de Formule E. Daarin pakte De Vries dit seizoen de wereldtitel. En hoewel hij weliswaar onder contract staat bij Mercedes, is teambaas Wolff bereid die teugels te laten vieren. "Nyck heeft een gegarandeerde plek bij ons en kan zijn titel verdedigen. Ik wil hem graag in de Mercedesfamilie houden." "Maar ik ga hem niet blokkeren als hij een F1-cockpit kan bemachtigen. Hij is er klaar voor om de vleugels uit te slaan en verdient het."

Nyck de Vries deze zomer in Berlijn - Mercedes

Bij Alfa Romeo is één stoeltje bezet, dat van Bottas. Maar de positie van Antonio Giovinazzi is wankel. Mick Schumacher (Haas) is een voor de hand liggende kandidaat, maar ook de Duitse F1-veteraan Nico Hülkenberg (34), de talentvolle Brit Callum Ilott (22) en De Vries zijn in beeld. Krijgt Albon weer een kans? De toch al snel draaiende transfercarrousel kreeg in Zandvoort nog maar eens een slinger toen de naam van Alex Albon opdoemde. De Thais-Britse coureur werd vorig jaar als teamgenoot van Max Verstappen te licht bevonden en is dit jaar reserverijder van Red Bull Racing. Albon is met steun van zijn huidige werkgever én concurrent Mercedes op jacht naar een zitje. "Alex verdient een cockpit, maar dat kan alleen als Red Bull zijn contract ontbindt", zet Wolff de onderhandelingen op scherp. En waarom? Wolff speelt een rol bij het losweken van Albon omdat Mercedes motoren levert aan Williams.

Alex Albon, vorig jaar nog teamgenoot van Verstappen - AFP

Max Verstappens teambaas Christian Horner heeft geen plek voor Albon en is gestart met een charme-offensief. "Alex is een goede coureur, maar we gaan door met Max en Sergio Pérez. Ook de stoeltjes bij ons tweede team, Alpha Tauri, zijn bezet, maar we willen hem graag verder helpen." Diverse F1-insiders bevestigen dat Albon - geholpen door Thaise sponsormiljoenen - inmiddels al een stoeltje heeft gepast bij Williams. De Vries heeft investeerders achter zich Als Alex Albon terugkeert in de Formule 1, kan dat De Vries buitenspel zetten. Maar ook de Nederlander heeft goede papieren. Tot voor kort beschikte hij niet over steenrijke geldschieters, maar diverse bronnen bevestigen dat de Fries gefortuneerde investeerders aan zijn zijde heeft. Bovendien wil autosportfederatie FIA graag dat kampioenen doorstromen naar de koningsklasse. De Vries heeft er twee op zak, hij was de beste in de Formule 2 en de Formule E.

Quote Alles hangt met alles samen. Toto Wolff

Of het de Vries daadwerkelijk lukt een ticket richting de Formule 1 te veroveren, is volgens Wolff niet te voorspellen. "Er spelen op dit moment allemaal zaken die te maken hebben met teams, motoren, coureurs en budget. Het is een gecompliceerde puzzel met kleine stukjes die in elkaar moeten vallen. Alles hangt met alles samen."

Nyck de Vries - ANP