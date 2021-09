Brand in gevangenis bij Jakarta eist tientallen levens

Een brand in een gevangenis in een voorstad van de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft het leven gekost aan zeker 41 gevangenen. Tachtig gevangenen zijn gewond geraakt, van wie acht ernstige brandwonden hebben.

Het vuur ontstond midden in de nacht. Na het uitbreken van de brand werd de gevangenis ontruimd, maar voor velen kwam hulp te laat. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk, volgens de politiecommissaris ontstond die mogelijk door kortsluiting. De gevangenis ligt in Tangerang, ten westen van Jakarta.

In het blok waar de brand woedde, zaten gevangenen die zijn veroordeeld voor drugsdelicten. Volgens de autoriteiten was de gevangenis veel te vol. Het gebouw was ontworpen voor zo'n 600 gedetineerden, maar er zaten ruim 2000 mensen vast. Op de uitgebrande afdeling zaten 122 criminelen, terwijl er plek was voor 40.