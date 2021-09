Vader Britney Spears staat achter beëindigen toezicht op dochter

De vader van Britney Spears heeft er bij een rechtbank in Los Angeles op aangedrongen een einde te maken aan het financiële en persoonlijke toezicht op zijn dochter. De nu 39-jarige popster kwam in 2009 onder toezicht van haar vader te staan, in een periode dat ze in een persoonlijke crisis zat.

In een verklaring waaruit Amerikaanse media citeren, schrijft de vader van Spears dat er recent ontwikkelingen zijn geweest die de vraag opwerpen of de noodzaak van een curatorschap er nog wel is. Britney Spears deed deze zomer al een beroep op de rechtbank om haar de controle over haar eigen leven terug te geven.

Ze wil zelf de beschikking krijgen over haar geld en bijvoorbeeld zelf beslissen of en hoe vaak ze nog therapie wil. Haar vader bepaalde de afgelopen jaren vrijwel alles. Voor de rechter hield Spears in juni een emotioneel betoog, waarin ze stelde dat ze graag een kind wil met haar vriend, maar dat ze niet die vrijheid heeft. "Laat mij vrij, laat mij beschikken over mijn leven."

'Een verschrikking'

Spears' vader zegt in het verzoek aan de rechtbank naar verluidt dat hij het beste voor zijn dochter wil. Als ze denkt dat ze weer volledig zelf kan beschikken over haar leven, moet ze die kans krijgen, staat erin.

Tijdens een zitting in juli noemde Britney Spears de constructie waarin ze jarenlang vastzat een verschrikking. Ze kondigde aan juridische stappen te willen zetten tegen haar vader, die misbruik zou hebben gemaakt van de situatie. De eerstvolgende rechtszitting in de zaak is gepland voor eind deze maand.