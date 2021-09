Van Gaal euforisch na klinkende zege: 'Grote prestatie geleverd'

"Op dit moment hebben we alles in eigen hand", verwees Van Gaal naar de stand. Oranje heeft de koppositie overgenomen van Noorwegen. "Dat is knap na een lastige uitwedstrijd tegen Noorwegen en een thuiswedstrijd tegen Turkije en tussendoor nog Montenegro. Ook gezien de schorsingen en blessures. We hebben een grote prestatie geleverd."

"Totale pressie", typeerde Van Gaal het spel tegen de Turken. "Dat hebben we 90 minuten volgehouden, niet normaal." Toch had de bondscoach ook nog een kritiekpuntje: "We waren nog steeds te onzorgvuldig."

Van Gaal bekende dat hij op deze uitkomst niet had gerekend toen hij vorige week maandag begon in Zeist. "Het was een grote gok", zei Van Gaal. "Ik heb mijn visie op ze geprojecteerd. Als ze die niet accepteren, wordt het heel moeilijk. Maar vanaf dag één heb ik het gevoel gehad dat ze mij graag wilden accepteren, met al m'n regels. Het is een fantastische groep."

De volgende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Letland (uit) en Gibraltar (thuis) volgen over een maand. De bondscoach kan even genieten en uitrusten. De afgelopen week heeft de 70-jarige Van Gaal veel energie gekost. "Ik heb zoveel gesprekken gevoerd, heb iedere speler gesprokken, sommigen wel drie of vier keer. Het waren intensieve gesprekken. Deze week was erg vermoeiend."

Bekijk hier de samenvatting van Nederland-Turkije: