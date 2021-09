Memphis na hattrick, assist en 6-1 zege: 'Ik verwacht meer van mezelf'

Memphis na hattrick en 6-1 zege: 'Ik verwacht meer van mezelf' - NOS

Je hebt zelfkritisch, erg zelfkritisch en je hebt Memphis Depay. De aanvaller schitterde tegen Turkije met een hattrick én een assist, maar stipte na de 6-1 zege in Amsterdam gelijk zijn eigen tekortkomingen aan. "Je begint fantastisch, dit is natuurlijk een geweldig resultaat, we maken heel veel doelpunten", begon Memphis, waarbij je de 'maar' van mijlenver zag aankomen. "We waren heel slordig, met name ik. M'n eerste drie ballen lever ik in. Dat moet beter." Genoten van 1-0 Hij zal het niet letterlijk zo bedoeld hebben, maar het kan toch geen kwaad de woorden van Memphis wat te nuanceren. Zijn eerste bal was namelijk de aftrap, die hij keurig in de voeten van Stefan de Vrij speelde. En zijn tweede balcontact was een kaats op Davy Klaassen, die prompt 1-0 maakte.

Van die goal had Memphis overigens wel genoten. "Dat is voetbal. Van zulke dingen wil ik meer zien." Zoals heus niet alles slecht was. "Ik ben ook blij, zeker met het resultaat. Maar ik verwacht meer van mezelf. Mensen denken altijd dat ik zweef en alles altijd goed gaat, maar dat is niet zo." "Behalve de slordigheden was het een geweldige avond. Ook voor de mensen hier, denk ik. De sfeer in het stadion was geweldig. Ik hoop dat de mensen thuis ook genoten hebben." Turkse fans zwijgen opgelegd Virgil van Dijk sprak kort voordat Memphis voor de camera verscheen van een "best wel mooie avond". De vroege goal, na 53 seconden spelen lag de bal al in het net, hielp volgens hem enorm. "Het helpt ook om de fans van Turkije wat stil te krijgen, het helpt onze fans. Wat we wilden is er zeker uitgekomen."

"De eerste helft was denk ik alleen maar positief", aldus Van Dijk, die tegen Montenegro rust had gekregen maar tegen de Turken weer in de basisopstelling stond. "Hoe we beginnen, de bal snel winnen na balverlies." Zoals bij de openingsgoal, toen Georginio Wijnaldum, Steven Berghuis en Denzel Dumfries de Turkse opbouw razendsnel ontregelden en de bal diep op de helft van de tegenstander veroverden. Een paar seconden later drukte Klaassen af. Zoiets voelt machtig, beaamde Van Dijk. "Ja, zeker. Zeker. Als je hem zo snel terugwint, geeft dat gewoon een boost." Slome val = aanstellen Van Dijk speelde een negatieve hoofdrol bij de tegentreffer in blessuretijd. Hij ging slap het duel in, in zijn eigen strafschopgebied, na een ziekenhuisbal van doelman Justin Bijlow. Omdat hij even daarvoor een gele kaart had gekregen, verklaarde de Oranje-aanvoerder.

Maar hij werd ook flink geraakt op zijn enkel. De scheidsrechter zag daar echter niets in. "Misschien denken ze dat ik me aanstel omdat ik zo groot ben. Als ik val ziet dat er sloom uit." Naast Cruijff en Lenstra Het moet raar lopen wil de late goal van Cengiz Ünder Oranje opbreken op weg naar het WK. Mede dankzij de scoringsdrift van Memphis dus, die nu op 33 treffers staat, even veel als Johan Cruijff en Abe Lenstra.

