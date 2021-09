Oranje overklast Turkije (6-1) en ligt onder Van Gaal weer op WK-koers

Louis van Gaal had vooruitgang gezien bij Oranje, maar wilde die nog wel even op het veld zien. De bevestiging kreeg hij mede door drie goals van Memphis Depay met een spetterend optreden tegen Turkije in Amsterdam (6-1). Door de zege nam Oranje de koppositie in groep G over van Noorwegen, dat met 5-1 won van Gibraltar.

De start was illustratief voor de wedstrijd. Na vroeg druk zetten op de Turkse defensie heroverde Oranje de bal, gaf Steven Berghuis voor op Klaassen, die met de hak combineerde met Memphis Depay en daarna de hoek van het doel vond. Een wervelend begin.

Klaassen en Depay draaien Turken dol

Meteen waren de Turkse fans in de Johan Cruijff Arena, die vooraf nog veel lawaai maakten, stil. En dat bleef zo, want Oranje ging door. Opnieuw was de combinatie Klaassen-Depay verantwoordelijk. Depay speelde in op Klaassen, die de bal met een omhaal verlengde en Depay plaatste de bal achteloos mooi in het doel.