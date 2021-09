Voor vreugde heeft Van de Zandschulp na 'geweldige' US Open nog even geen ruimte

Botic van de Zandschulp zag zijn US Open-sprookje in de kwartfinales eindigen - US Open Media

Even leek het erop dat hij zich weer uit geslagen positie terug zou knokken, een kwaliteit die Botic van de Zandschulp al de eretitel Comeback King opleverde in New York. Maar uiteindelijk bleek Daniil Medvedev toch een maatje te groot, in de kwartfinales van de US Open. "Degene die het verdiende te winnen, heeft uiteindelijk gewonnen", vond Van de Zandschulp, die in vier sets het hoofd boog. De 25-jarige US Open-debutant verloor de eerste set met 3-6 en de tweede zelfs met 0-6. "De eerste twee sets gingen snel, te snel." Maar daarna richtte Van de Zandschulp zich op. In de derde set hield hij wél zijn servicegames, dwong hij Medvedev regelmatig tot lange rally's en sloeg hij enkele prachtige dropshots. Het vertrouwen van de beste tennisser van Nederland groeide, helemaal toen hij de set met 6-4 binnensleepte.

Quote Ik had vier paar schoenen meegenomen. Maar die gingen er best snel doorheen. Botic van de Zandschulp had zelf ook niet verwacht de kwartfinales te bereiken

"Maar hij serveerde geweldig in de vierde set", aldus Van de Zandschulp, die dat zelf lange tijd ook deed, maar zich uiteindelijk gewonnen moest geven; 5-7. "Natuurlijk baal ik van de nederlaag. Als het een vijfde set wordt, weet je niet wat er gebeurt." "Misschien komt er later iets van tevredenheid, als ik in het vliegtuig zit. Het is natuurlijk een geweldig toernooi geweest, maar het is toch balen als je verliest." Een geweldig toernooi was het zeker. Niemand had verwacht dat Van de Zandschulp, voor aanvang van de US Open de nummer 117 van de wereldranglijst, het tot de kwartfinales zou schoppen. Als derde qualifier ooit, na de Fransman Nicolas Escudé (1999) en de Luxemburger Gilles Muller (2008). Van de Zandschulp zelf ook niet. "Ik had vier paar schoenen meegenomen. Maar die gingen er best snel doorheen, er zaten gaten in de zijkant van mijn schoenen. Dus ik moest even naar een plaatselijke winkel om nieuwe te halen."

Botic van de Zandschulp weerde zich ook tegen Daniil Medvedev kranig - ANP