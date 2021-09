'Schiet op!', zeggen gemeenten, werkgevers en woningcorporaties tegen politiek

Terwijl de Tweede Kamer debatteert over het vervolg van de kabinetsformatie, uiten maatschappelijke organisaties scherpe kritiek op het trage verloop ervan. "Alsjeblieft parlement, schiet een beetje op", zegt Jan van Zanen, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Hij en de voorzitters van Aedes (woningcorporaties) en VNO-NCW (werkgevers) benadrukken dat er grote vraagstukken liggen "die niet kunnen wachten". Voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW pleit "desnoods" voor een extraparlementair kabinet, zonder regeerakkoord en met ministers uit veel verschillende partijen.

'Geld is geen probleem'

Alle drie zeggen ze tegen Nieuwsuur verbaasd te zijn dat de formatie zo lang duurt. Thijssen: "Inhoudelijk weten we allemaal best wel wat er moet gebeuren. Geld is eigenlijk ook niet het probleem. Hoe kan het dan dat ze er niet uitkomen en geen kabinet kunnen vormen?"

Ook Martin van Rijn, voorzitter van Aedes, benadrukt dat er over veel onderwerpen behoorlijke overeenstemming is in de politiek. Zo maakten 34 organisaties op het gebied van wonen een actieplan om elk jaar meer dan 100.000 huizen te bouwen. "Dat lijkt politieke consensus op te leveren. Je zou het morgen kunnen invoeren, maar het lukt maar niet om dat te doen. En dat ergert me mateloos."

Die ergernis ziet Thijssen ook bij ondernemers. "De hele beleidsmachine ligt nu stil, terwijl we niet kunnen wachten. Stikstof is daar een goed voorbeeld van. Het is een vraagstuk dat alle infrastructuurprojecten tegenhoudt, de woningbouw zit er op te wachten. Dat kan zo niet langer."