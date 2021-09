Remkes mag het ijs tussen Kaag en Rutte gaan ontdooien

Verschillende partijen wilden een reactie daarop van de VVD-leider, maar die zweeg in alle toonaarden. "Ik vind er van alles van, maar ik heb besloten er geen commentaar op te geven. Ik wil al mijn energie richten op de vorming van een nieuw kabinet", zei Rutte.

Daarin deelde de D66-leider diverse steken onder water uit aan Rutte. Zo hekelde ze zijn leiderschap door te spreken over "regelen en ritselen zonder visie". Ook betoogde ze dat de overheid de afgelopen 20 jaar niets groots tot stand heeft gebracht. Een groot deel van die tijd was Rutte premier.

In het debat werd eens te meer duidelijk dat dat nog een hele klus wordt. De sfeer tussen de twee winnaars van de verkiezingen, Rutte en Kaag, is er de afgelopen dagen niet beter op geworden. Veel aandacht ging in het debat uit naar de H.J. Schoo-lezing die Kaag gisteravond hield.

Johan Remkes (VVD) mag gaan onderzoeken of het mogelijk is een minderheidskabinet te vormen. Dat is de uitkomst van het debat vanavond in de Tweede Kamer over de kabinetsformatie. Een meerderheid steunt een voorstel van de VVD om de 70-jarige oud-minister aan te stellen. Hij gaat werken aan een nog nader te bepalen combinatie uit VVD, D66 en CDA.

Rutte wil niet reageren op Kaag's kritiek, 'geen energie in steken' - NOS

Volgens PVV-voorman Wilders gaat dat er nooit komen. "Dat wordt toch nooit meer wat tussen jullie?" Door niet te reageren blijkt dat Rutte er alles voor over heeft om weer in het Torentje te komen, ook al wordt hij vernederd door Kaag, zo betoogde hij. Wilders wil zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen.

Kaag toonde zich verbaasd over de ophef die haar toespraak had veroorzaakt. Ze had helemaal niet specifiek Rutte op het oog met haar opmerkingen. "Ik heb niets nieuws gezegd. Ik zeg dit al anderhalf jaar. De kritiek heeft ook betrekking op mijn eigen doen en laten."

Vertrouwen

Grote vraag blijft of er nog voldoende vertrouwen is tussen Rutte en Kaag om verder te werken aan een kabinet. Rutte benadrukte dat hij niet gaat trouwen met Kaag, maar dat hij politieke samenwerking met D66 nog steeds ziet zitten. "Stap voor stap", wil hij de komende periode in, in het belang van Nederland.

Ook van Kaag wilden verschillende oppositiepartijen weten of het vertrouwen in Rutte er nog is, nadat hij haar gedroomde coalitie met het linkse blok van PvdA en GroenLinks blokkeerde.

Kaag wilde daar geen uitspraak over doen: "Ik vertrouw over het algemeen heel weinig mensen in mijn leven. Alleen mijn man, mijn familie en een paar vrienden. Ik ga voor de zakelijke benadering."

Kaag over vertrouwen: