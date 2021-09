Volleybalmannen verzekeren zich met zege op Finland van poulewinst op EK

De Nederlandse volleyballers hebben op het EK een zwaarbevochten 3-1 zege geboekt op Finland. Oranje won in vier sets: 25-23, 21-25, 27-25 en 25-20.

Met de drie verdiende punten eindigt Oranje als eerste in groep C, waardoor het in de achtste finales een relatief eenvoudige tegenstander treft. Was het nog 3-2 geworden, dan was Nederland nog niet zeker geweest van de groepswinst.

Even in de problemen in derde set

Oranje, tiende op de wereldranglijst, speelde sinds 2014 zes keer tegen Finland en won die wedstrijden allemaal. Nu had de ploeg van bondscoach Roberto Piazza de handen vol aan de Finnen, de mondiale nummer 50, die in de eerste drie sets vrijwel voortdurend op voorsprong stonden.

Oranje redde zich op het nippertje in de eerste set, maar dat lukte niet in de tweede. Bij 16-22 in de derde set zag het er even somber uit, maar Nederland vocht zich knap terug en kwam in set vier niet meer in de problemen.

Zondag speelt Oranje de achtste finale, de tegenstander is nog niet bekend.