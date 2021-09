Met Brobbey, Zirkzee én Boadu wint Jong Oranje eerste EK-kwalificatieduel

Met drie centrumspitsen en vijf debutanten is een nieuwe lichting van Jong Oranje met een simpele zege aan de EK-kwalificatie begonnen. In Deventer was het team van bondscoach Erwin van de Looi met 3-0 te sterk voor Jong Moldavië.

Het was voor het eerst na de verloren halve finale van het EK dat Jong Oranje weer in actie kwam. En voor het eerst in lange tijd voor het oog van zo'n 2.000 Oranjefans. Aan de hoge zangtonen in de Adelaarshorst te horen, waren er traditioneel vooral jeugdige supporters.

Zij zagen een grotendeels nieuw elftal. Vijf van de vijftien debutanten in de selectie kregen een basisplaats, net zoals de bekendere namen Sven Botman (tevens de nieuwe aanvoerder), Mitchel Bakker, Jurgen Ekkelenkamp, Myron Boadu, Joshua Zirkzee en Brian Brobbey.

Boadu, Zirkzee én Brobbey

Van de Looi heeft met deze lichting nogal wat te kiezen als het om centrumspitsen gaat. Tegen Moldavië maakte hij het zichzelf makkelijk door Boadu, Zirkzee en Brobbey maar gewoon alle drie in de basis te zetten.

Met de loopacties van Boadu, de slimme passjes van Zirkzee en de kracht van Brobbey ging Nederland op doelpuntenjacht. De teller bleef, mede dankzij een enorme misser voor open doel van Brobbey, bij rust op twee staan.