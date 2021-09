Jahanbakhsh leidt nederlaag Advocaat in, opnieuw averij voor Van Marwijk

Voor Van Marwijks ploeg opende Ali Mabkhout de score. Hij schoot de bal vanuit het midden van het strafschopgebied in de hoek. Daarmee kwam de spits op 77 interlandgoals, één meer dan Lionel Messi op dit moment en evenveel als Pelé. Cristiano Ronaldo is met 111 goals de mondiale recordhouder.

Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh zette Iran al in de 3de minuut op voorsprong tegen Irak. Mehdi Taremi maakte er halverwege de tweede helft 0-2 van en in de slotminuut scoorde ook Ali Gholizadeh.

Dick Advocaat heeft in de WK-kwalificatie met Irak de kraker tegen Iran in Doha met 3-0 verloren. Vorige week speelde Irak nog verdienstelijk met 0-0 gelijk in en tegen Zuid-Korea. De Verenigde Arabische Emiraten, gecoacht door Bert van Marwijk, speelden na de 0-0 tegen Libanon in met 1-1 gelijk tegen Syrië.

De Emiraten haalden ondanks meerdere doelpogingen van Syrië de rust met een 1-0 voorsprong. In de tweede helft ging het wel mis voor Van Marwijk. De Syrische invaller Mahmoud Al Baher was van dichtbij trefzeker in de 64ste minuut.

Iran leidt de dans

Via onder meer kansen voor Fábio Lima en Abdelrahman Ali in blessuretijd kregen de Emiraten kansen om alsnog de drie punten te pakken, maar het bleef 1-1. Eerder op dinsdag bezorgde Kwon Chang-hoon Zuid-Korea in dezelfde groep een 1-0 zege op Libanon.

Iran gaat met de maximale score van zes punten uit twee duels voorlopig aan de leiding in de groep A, voor Zuid-Korea en de Emiraten van Van Marwijk. De nummers één en twee van de twee groepen in de Aziatische WK-kwalificatie gaan naar het WK. De nummers drie gaan verder in de volgende kwalificatieronde.