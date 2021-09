'Honderden internationale studenten in Groningen beginnen dakloos aan studie'

Daarnaast komen er simpelweg steeds meer studenten naar Groningen, zegt Jongman. "Toen ik begon met studeren, in 2018, bereikte de Rijksuniversiteit de mijlpaal van 30.000 studenten. Het is een paar jaar later, en we zitten al op 36.000 ingeschreven studenten. Daar is niet tegenop te bouwen."

"Het is dit jaar erger dan ooit", zegt Marinus Jongman (23) van de organisatie. "Er is elk jaar wel een piek met woningzoekenden aan het begin van het collegejaar, maar die lost daarna doorgaans al vrij snel op. Dit jaar niet: ten eerste zit de woningmarkt totaal op slot, dus afgestudeerden stromen niet door naar een starterswoning."

Honderden internationale studenten zijn dakloos aan hun studie begonnen in Groningen. Dat meldt de vrijwilligersorganisatie Shelter Our Students , die de studenten aan tijdelijk onderdak probeert te helpen.

Of ze moeten rond de 25 euro per nacht betalen in een hostel, een prijs die voor studenten lastig vol te houden is. Dat er niet of nauwelijks studenten op straat slapen, wil niet zeggen dat er geen probleem is, zegt Jongman. "Al deze mensen hebben een gebrek aan zekerheid en zijn met hun hoofd bij alle andere dingen, niet bij studeren zelf."

Internationale studenten worden volgens Jongman vaak dakloos, omdat ze gediscrimineerd worden op de markt voor huurwoningen en studentenkamers. "We kennen verhalen van internationale studenten die in het Nederlands per mail communiceren met een verhuurder via Google Translate. Dan is er geen vuiltje aan de lucht. Maar als ze daarna aan de telefoon in het Engels bellen, kunnen ze de woonruimte ineens niet meer krijgen, omdat die ineens alleen is bedoeld voor 55-plussers, of iets dergelijks."

Alleen Nederlandse studenten of expats

De Roemeense student Paul (21) kan erover meepraten: hij is begin deze maand begonnen aan zijn opleiding Game Design aan de Hanze Hogeschool en logeert nu noodgedwongen in de slaapkamers van poppodium Vera, die doorgaans gebruikt worden door optredende bands. Sinds hij in het voorjaar hoorde dat hij was aangenomen voor die studie, heeft hij zo'n vijftien keer geprobeerd om vanuit Boekarest een kamer of appartement te regelen.