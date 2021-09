Zeker zes disputen van Amsterdams studentencorps schuldig aan grove mishandeling

Ten minste zes disputen van het Amsterdamse studentencorps hebben zich tijdens de dispuutsontgroening schuldig gemaakt aan grove mishandeling en vernedering. Dat concludeert het bestuur van studentenvereniging ASC/AVSV na een onderzoek dat werd ingesteld na meldingen van geweldsincidenten bij ontgroeningen.

Eerstejaars liepen tijdens de kennismakingsweek letsel op zoals blauwe plekken, mank lopen, wonden en striemen. "Deze verwondingen zijn het gevolg van fysieke mishandelingen: stompen, trappen en klappen in het gezicht. Ook is duidelijk dat vernedering leidt tot een slechte psychische gesteldheid van een aantal aspirant-leden", aldus het bestuur.

"Dit heeft niets met 'kennismaken' te maken. Het is een wonder dat niemand als gevolg van dit handelen is opgenomen in het ziekenhuis", schrijft het bestuur op de website van de vereniging.

Zwijgcultuur

Volgens de vereniging zijn nog niet alle feiten achterhaald vanwege de zwijgcultuur die er bij de disputen heerst. Ook durven aspirant-leden vaak onder sociale druk geen opening van zaken te geven. Het zal dus even duren voor de schuldvraag kan worden beantwoord, maar de schuldigen zullen gestraft worden, schrijft het bestuur op de site.

De vereniging, waaronder 35 disputen vallen, benadrukt dat het bij een groot aantal disputen wel goed gaat en dat de incidenten over het algemeen steeds bij dezelfde disputen plaatsvinden. Deze disputen zijn, met uitzondering van de eerstejaars, per direct geschorst van de vereniging. Ook sluit de sociëteit haar deuren, behalve voor de eerstejaars, tot het onderzoek naar de misstanden is afgerond en wordt de dispuutkennismakingstijd onder de huidige opzet voorgoed afgeschaft.