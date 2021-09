Taliban installeren overgangsregering onder leiding van 'onredelijke' hardliner

De Taliban hebben in Afghanistan een overgangsregering geïnstalleerd. Interim-premier is mullah Mohammed Hassan Akhund, een van de oprichters van de Taliban. Hij was de afgelopen twintig jaar het hoofd van een belangrijk religieus orgaan binnen de Taliban. Hij geldt als een hardliner. "De VS heeft hem 'onredelijk' genoemd en hij staat bij de VN bekend als terrorist", zei correspondent Aletta André in Nieuws en Co.

Van te voren was aangenomen dat de meer gematigde mullah Abdul Ghani Baradar regeringsleider zou worden, maar hij is benoemd tot Akhunds plaatsvervanger. Ook hij is een medeoprichter van de extremistische beweging. Hij werd in 2010 opgepakt door Pakistan en in 2018 op aandringen van de VS en de toenmalige Afghaanse regering vrijgelaten, zodat hij bij de vredesonderhandelingen betrokken kon zijn.