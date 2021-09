Medvedev blaast US Open-sprookje van dapper strijdende Van de Zandschulp uit

Het US Open-sprookje van Botic van de Zandschulp is voorbij. Daniil Medvedev, de nummer 2 van de wereld, bleek in de kwartfinales een maatje te groot: 3-6, 0-6, 6-4 en 5-7.

Van de Zandschulp moest vanaf minuut één in de achtervolging. De 25-jarige Nederlander begon de wedstrijd met serveren, maar werd direct gebroken, waarna hij de eerste set met 3-6 aan Medvedev moest laten.

Op dat moment was er nog niets verloren voor Van de Zandschulp. In zes van zijn vorige zeven US Open-wedstrijden, inclusief de kwalificaties, verloor hij de eerste set, vijfmaal zelfs met 6-3. Alle keren kwam hij uiteindelijk als winnaar bovendrijven, iets dat hem de bijnaam Comeback King opleverde.

Maar Medvedev, US Open-finalist in 2019, bleek van een ander niveau. Waar hij in de tweede set een begin had moeten maken aan een volgende wederopstanding, kwam Van de Zandschulp er niet aan te pas. Hij werd driemaal gebroken en verloor de set met 0-6.