Live: Comeback King Van de Zandschulp mikt op nieuwe stunt op US Open

Hij klopte de nummer 11 van de wereld én de mondiale nummer 14 al, maar staat nu voor zijn grootste opgave op de US Open: Daniil Medvedev, de nummer twee van de ATP-ranking.

Lukt het Botic van de Zandschulp nogmaals te stunten en als eerste Nederlandse man sinds Martin Verkerk in 2003 de halve finales van een grandslamtoernooi te bereiken? Van de Zandschulp en Medvedev beginnen rond 18.10 uur.

Geen set afgestaan

Medvedev is niet alleen de mondiale nummer twee, de Rus hoefde op weg naar de kwartfinales nog geen set af te staan. Verspilde dus geen energie, waar Van de Zandschulp telkens diep moest gaan én drie (kwalificatie)wedstrijden meer afwerkte. Hij stond in totaal bijna 20 uur op de baan, Medvedev een kleine 7,5 uur.

In dit artikel houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen in het Arthur Ashe Stadium. De wedstrijd is via flitsen in de bestaande programmering ook live te volgen via NPO Radio 1.