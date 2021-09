Celstraf voor bewindvoerder die gokte met geld van arme cliënten

De rechtbank in Den Bosch heeft een voormalig bewindvoerder uit Bunde in de provincie Limburg veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden, waarvan 9 voorwaardelijk. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man geld heeft gestolen van zijn cliënten om zijn gokverslaving te bekostigen. De rechtbank legde hem ook een beroepsverbod op van vijf jaar.

De man boekte geld van de rekeningen van tientallen cliënten die in de schuldhulpverlening zaten over naar zijn eigen rekening. Met dat geld gokte hij. In totaal zou hij op die manier ongeveer 300.000 euro hebben gestolen, meldt 1Limburg.

In 2018 kreeg hij wroeging en biechtte hij het verhaal op bij zijn werkgever, de rechtbank Limburg. Hij werd op staande voet ontslagen en de rechtbank deed aangifte.

Het geld dat de man heeft gestolen van zijn cliënten, moet hij terugbetalen.