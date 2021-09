Dijkstra debuteert in eerste selectie Oranjevrouwen van bondscoach Parsons

Mark Parsons, de nieuwe bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal, heeft de 22-jarige Caitlin Dijkstra opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Tsjechië en IJsland. De verdedigster van FC Twente werd nog niet eerder voor Oranje geselecteerd.

Parsons houdt grotendeels vast aan de groep waarmee Sarina Wiegman de laatste jaren werkte. Sherida Spitse is er weer bij. Zij haakte vlak voor de Olympische Spelen geblesseerd af. Oranje werd in Tokio in de kwartfinales na strafschoppen uitgeschakeld door de Verenigde Staten.

Begin WK-kwalificatie

De ontmoetingen met Tsjechië, vrijdag 17 september in Groningen, en IJsland, op 21 september in Reykjavik, zijn de eerste wedstrijden sinds de Spelen. Het is de aftrap van de kwalificatiecyclus voor het wereldkampioenschap in Australië en Nieuw-Zeeland in 2023.

Nederland maakt in groep C met verder nog Wit-Rusland en Cyprus uit wie zich plaatst voor het WK.

Kijk op onderstaande tweet om de hele selectie van 24 speelsters te zien.