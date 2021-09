Rapport over reformatorische school Gorinchem mag worden gepubliceerd

De Inspectie van Onderwijs mag het rapport over het Gomarus College in Gorinchem ongewijzigd publiceren. Leerlingen van de reformatorische school worden volgens het rapport gedwongen om hun homoseksuele geaardheid op te biechten aan hun ouders.

NOS Stories sprak eerder in dit artikel met leerlingen van het Gomarus College.

De school geeft toe dat het op bepaalde punten niet goed is gegaan en benadrukt dat het altijd de bedoeling is geweest om de veiligheid van leerlingen te waarborgen. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt over de omgang met leerlingen en hun seksuele geaardheid, meldt Rijnmond.

Aanleiding voor het onderzoek van de inspectie was een artikel in de NRC, waarin oud-leerlingen vertellen dat ze gedwongen werden om voor hun homoseksuele gevoelens uit te komen tegenover hun ouders, terwijl ze daar zelf niet aan toe waren. De streng gereformeerde school wijst op Bijbelse gronden het praktiseren van homoseksualiteit af.