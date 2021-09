Paralympiërs gehuldigd in Den Haag door Rutte en koning Willem-Alexander

Vergeer riep in haar toespraak op voor meer inclusiviteit in de sport. "Wij geloven in een gecombineerde aanpak in topsportevenementen. Ik daag sportbonden en organisatoren van NK's en internationale toernooien uit om de paralympische sport onderdeel te maken van evenementen die in Nederland plaatsvinden."

Demissionair minister-president Mark Rutte, demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en chef de mission Esther Vergeer spraken de sporters en coaches toe tijdens de huldiging. "Ieder lid van TeamNL, medaillewinnaar of niet, is een inspiratie voor Nederland. Namens heel Nederland, van harte gefeliciteerd met jullie prachtige prestaties. En dank voor twee weken prachtige sport", aldus Rutte.

Het leverde de sporters die in Tokio voor het eerst goud veroverden een koninklijke onderscheiding op. Onder meer zwemmer Rogier Dorsman (3x goud), atlete Marlène van Gansewinkel (2x goud) en de rolstoelbasketbalsters werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

In totaal sleepte de Nederlandse paralympische ploeg 59 medailles binnen in Tokio: 25 keer goud, 17 keer zilver en 17 keer brons. Nederland behaalde daarmee de vijfde plaats op de medaillespiegel.

Onder meer handbiker Jetze Plat (3x goud) en wielrenner Daniel Abraham Gebru kregen een bronzen beeld, genaamd Chapeau, omdat zij al eerder tot Ridder waren benoemd dankzij een gouden plak op eerdere Paralympische Spelen.

Tafeltennisster Kelly van Zon was de enige Ridder die extra in het zonnetje gezet werd. Na haar gouden medailles op de Spelen van Londen (2012) en Rio (2016) voltooide ze in Tokio een unieke trilogie door weer de eerste plek te veroveren. Van Zon, die ook het beeldje al had, werd bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Later vandaag is er nog een huldiging in het Kurhaus in Scheveningen.